Primera vez en su carrera: El particular registro que marcará Tobías Reinhart en la U

El argentino de 26 años firmó su contrato y fue anunciando como refuerzo de Los Azules, llegando desde el ascenso de Italia.

Universidad de Chile confirmó a un nuevo refuezo. Se trata de Tobías Reinhart, volante que este martes firmó su contrato y fue anunciado como nuevo jugador de Los Azules.

El argentino viene de jugar en el Reggiana de la Serie B de Italia, llegando al cuadro laico en un vínculo que se extiene hasta fines del 2028.

Tobías Reinhart romperá singular registro de su carrera

Con su arribo al Romántico Viajero, el mediocampista de 26 años jugará por primera vez en un equipo de Primera División.

Su carrera la desarrolló únicamente en el ascenso, partiendo en Temperley de su país y pasando por el Spezia de la segunda categoría italiana.

“Vengo de años bastante buenos y me toma bien preparado. La llamada de un club tan grande como la U siempre te mueve. Estoy en un buen momento, me siento un jugador muchísimo más completo”, comentó al sitio oficial de la U.





Reinhart disputó 34 partidos la última temporada con el Reggiana, aportando con 3 goles y recibiendo 11 tarjetas amarillas.

El trasandino se convirtió en la segunda incorporación azul para el segundo semestre, sumándose a su compatriota Gonzalo Reyna que llegó desde Racing.