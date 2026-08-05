Golpe al mercado: Trabzonspor logra acuerdo con Mohamed Salah y podría alterar planes de Darío Osorio

El egipcio recaló en el club turco, quienes estaban interesados en el chileno que por ahora sigue en el Midtjylland.

Trabzonspor dio un verdadero golpe al mercado de pases, logrando un tremendo fichaje al llegar a un acuerdo con Mohamed Salah.

El egipcio aterrizó este miércoles en Turquía para sumarse a Los Tigres, quienes están invirtiendo millones para dar el esperado salto a nivle local e internacional.

Futuro de Darío Osorio podría cambiar con fichaje de Mohamed Salah

El arribo del experimentado africano, que estaba libre al dejar el Liverpool, podría alterar los planes del chileno Darío Osorio.

El extremo estaba siendo vinculado con el Trabzonspor, donde se llegó a especular con una oferta cercana a los 20 millones de dólares al Midtjylland.





La situación cambiaría para el seleccionado nacional, teniendo en cuenta que ambos juegan en posiciones similares y que el club turco está realizando un gran esfuerzo económico por Salah.

Por ahora, el oriundo de Hijuelas sigue disputando los primeros partidos de la liga danesa con su actual equipo, aunque sigue atento a un mercado que cierra a fines de agosto.