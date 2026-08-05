Nuevo escándalo de Neymar: Gritó y se burló de rivales tras victoria del Santos en Copa de Brasil

El delantero estalló luego de recibir insultos de la parcialidad local, provocando un tenso momento que se extendió por varios minutos.

Neymar protagonizó un nuevo escándalo, armando una verdadera escena tras la victoria 1-0 del Santos ante Remo por la Copa de Brasil.

El delantero se mostró totalmente descontrolado una vez terminado el festejo, burlándose de hinchas rivales que en un momento de alta tensión.

El descontrol de Neymar

Molesto por los insultos recibidos de parte de la parcialidad local, el ex capitán de la selección pentacampeona estalló y les gritó “eliminados” luego del pitazo final.

A esto se sumó una controvertida actitud, lanzando besos a un aficionado en particular al que le mencionó: “Son para tu mujer”.

Ya en los vestuarios, el ariete de 34 años se alteró todavía más y empezó a gritarles a dirigentes y allegados que estaban en esa zona, tratando de ser calmado por algunos cercanos.





Tras lo ocurrido, el presidente de Remo, Antonio Carlos Teixeira, comentó: “Santos no necesita de esto. Ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas y encima vino a provocar”.

“Nosotros somos culpables de idolatrar a un montón de vagabundos como ese tipo”, agregó.

La salida de Neymar tampoco fue tranquila, con el vehículo que lo transportaba siendo abordado por la fanaticada local que lo increpó por su comportamiento.

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Santos elimina a Remo de la Copa de Brasil… y esta es la reacción de Neymar ante los aficionados rivales. 😳🗣️ “ELIMINADOS, ELIMINADOS”. pic.twitter.com/NRVEwa6hDT — Offsider (@Offsider_ES) August 5, 2026