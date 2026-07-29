No va más: Neymar descartó jugar la Copa América y ratificó su retiro de la Selección de Brasil

El delantero reiteró que cerró su etapa en el Scratch tras la eliminación del Mundial 2026. “Ya he hecho historia allí y estuve muy feliz”, comentó.

Lo que era un secreto a voces terminó por confirmarse. Neymar despejó dudas y este martes ratificó su retiro de la Selección Brasileña tras el término del Mundial 2026.

El delantero habló luego de la victoria 4-2 del Santos sobre Universidad Central de Venezuela, sacando pasajes para los octavos de final de la Copa Sudamericana.

A varias semanas de la dolorosa eliminación frente a Noruega en los octavos de final de la cita planetaria, el ariete cerró la puerta a una posible continuidad en La Canarinha.





¿Qué dijo Neymar?

En medio de especulaciones sobre un interés en jugar la Copa América 2028, Ney fue contundente: “Lo agradezco, pero no, por ahora, en la Selección Brasileña”.

“Creo que ya he hecho historia allí y estuve muy feliz. Viví muchas cosas, di mi sangre y mi vida. Siempre luché por la camiseta amarilla, pero creo que ya no quiero eso”, agregó a la prensa.

Sus palabras corroboran lo que dejó en el aire tras la caída con Los Vikingos, donde señaló de forma muy emocionada: “Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó”.

Neymar se va del Scratch a los 34 años, conquistando la Copa Confederaciones 2013 y el oro en los Juegos Olímpicos Río 2016.

El atacante se convirtió en el máximo goleador de su selección con 80 tantos, superando el récord que por varias décadas le perteneció a Pelé.