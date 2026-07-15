Sirve de consuelo: El millonario yate que adquirió Neymar tras eliminación de Brasil del Mundial

El delantero compró una embarcación que tiene seis suites y hasta un helipuerto, lo que la convierten en un ambiente ideal para fiestas.

Neymar otra vez aparece en escena en Brasil por algo extrafutbolístico. A una semana de la eliminación del Scratch del Mundial en octavos de final, se dio a conocer su nueva millonaria adquisición.

El delantero del Santos compró un yate de lujo valorado en cerca de 23 millones de dólares, equivalentes a poco más de 21 mil millones de pesos chilenos.

La embarcación fue bautizada como “Enejota” y sirve como “consuelo” para el ariete de 34 años, quien pasó prácticamente desapercibido en la cita planetaria.





Yate de Neymar cuenta con helipuerto y 6 suites

Según consignó Lance!, la embarcación cuenta con seis suites ideales para alojar una gran cantidad de personas, además de un helipuerto en la cubierta superior.

Sus comodidades se resaltan en los 800 metros cuadrados de superficie, lo que no genera inconvenientes para fiestas masivas.

El yate llegó a Angra dos Reis, en Río de Janeiro, donde quedará disponible para que Neymar lo utilice en cualquier momento.

El atacante viene de disputar solamente dos partidos en el Mundial, ingresando en el segundo tiempo en la victoria sobre Escocia y la derrota con Noruega en octavos de final.

En dicho compromiso marcó un tanto de penal en el epílogo en el que encaró al arquero Orjan Nyland.