“Ahora se acabó”: Neymar anunció su retiro de la selección de Brasil tras quedar fuera del Mundial

El astro brasileño marcó durante el encuentro contra Noruega y no aguantó las lágrimas tras su eliminación en los octavos de final.

La sorpresiva derrota de Brasil ante Noruega en la Copa del Mundo marcó un duro golpe para Neymar Jr., quien se mostró desconsolado al anunciar su retiro para dejar de vestir la “verdeamarelha”.

Tras caer 2-1 en los octavos de final, el atacante brasileño habló en la conferencia de prensa tras el partido y expuso el cierre de su ciclo con el plantel de Carlo Ancelotti.





“Lo intenté. Lo intenté. Empezó aquí en el estadio MetLife y terminé aquí. Ahora se acabó”, declaró el delantero de Santos a sus 34 años.

Neymar apareció en los minutos finales del partido para vencer a Orjan Nyland y anotó el único gol de Brasil, un descuento que amortiguó brevemente la amarga derrota en el Mundial 2026.

El astro brasileño no fue titular en ninguno de los partidos del torneo planetario, pero sí estuvo en el banco durante los encuentros contra Escocia y Noruega, integrándose a la cancha en el segundo tiempo.

Tras el pitazo final, la imagen de Neymar llorando en la cancha no pasó desapercibida, siendo la antesala de su retiro definitivo de la “Canarinha”.