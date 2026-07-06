¡Golazo en sintonía! Triunfo de Inglaterra ante México marca un nuevo récord de Chilevisión con el Mundial 2026

El intenso partido entre ingleses y mexicanos en el Estado Azteca logró un peak de casi 3 millones de personas y un promedio de 2,5 millones de televidentes, siendo el contenido más visto en la televisión chilena en 2026. El duelo de Argentina ante Cabo Verde, en tanto, registró el más alto peak de audiencia desde que se inició el nuevo sistema de medición.

Los televidentes confirmaron una vez más su preferencia por la transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de las pantallas de Chilevisión, rompiendo un nuevo récord de audiencia.

Este domingo, entre las 20:30 y las 23:11 horas, el canal registró un alcance de 4,5 millones de personas, un rating promedio de 2,5 millones y un peak de 2,99 millones de televidentes.

Estas cifras convierten al partido entre europeos y aztecas en elmás visto del torneo hasta la fecha y en el contenido más visualizado en la televisión chilena en lo que va del año.





Estos resultados se suman al éxito de los compromisos del fin de semana. El viernes, el encuentro entre Argentina y Cabo Verde (17:33 a 20:49 horas) registró un alcance de 4,1 millones de personas y rating promedio de 2,1 millones, con un peak de 3,03 millones de espectadores, el más alto desde el inicio de la nueva medición de audiencia (abril de 2025).

Posteriormente, el cotejo entre Colombia y Ghana (21:05 a 23:37 horas) tuvo un alcance de 3,7 millones de personas, con un promedio de 1,7 millones y un peak de 2,11 millones de televidentes.

El sábado, el duelo de Francia contra Paraguay, entre las 16:23 y las 19:11 horas, obtuvo un alcance de 3,2 millones de personas, un promedio de 1,8 millones y un peak de 2,39 millones de espectadores.

Últimos partidos de octavos

Este lunes continúa la transmisión de octavos de final de la Copa del Mundo por señal abierta con un encuentro imperdible que se disputará en Texas (Estados Unidos), Portugal ante España, con la previa a partir de las 13:45 horas.

El martes, en tanto, será el turno de Colombia frente a Suiza, que se verán las caras en Vancouver, Canadá. La antesala del enfrentamiento comenzará a las 14:30 horas.

Ambos partidos se verán tanto a través de televisión abierta en Chilevisión como en la aplicación MiCHV y contarán con los relatos de Claudio Palma, los comentarios de Aldo Schiappacasse y Rodrigo Vera, además de los despachos en terreno de Claudio Bustíos.