Donald Trump confirma llamado al presidente de la FIFA por perdonazo a Balogun: “No era ni falta”

El mandatario de Estados Unidos reconoció que habló con Gianni Infantino, solicitando que se “revise” la tarjeta roja mostrada al delantero norteamericano.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, confirmó que llamó al mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir una “revisión” de la expulsión contra Florain Balogun, delantero de la selección norteamericana.

Pese a que el ariete recibió tarjeta roja por un planchazo hacia un rival en la victoria sobre Bosnia y Herzegovina, el efecto de la sanción quedó postergado para cuando termine la cita planetaria, por lo que el jugador podrá estar en el choque contra Bélgica por los octavos de final del Mundial.

Consultado por esta situación, en la que se especuló con su intervención directa, el mandatario reconoció este lunes que “sí, lo hice. Hablé con Gianni, una persona muy respetada, que ha organizado la Copa del Mundo más exitosa de la historia”.





Los dardos de Donald Trump a árbitro que expulsó a Folarin Balogun

Junto con mencionar que “eso no era ni falta”, el jefe de Estado local apuntó al árbitro brasileño Raphael Claus por su papel en esta polémica.

“No quiero decirlo porque no me gusta generar polémica, pero resulta bastante sospechoso. Si quieren, puedo mostrarles su historial”, comentó en declaraciones a la prensa.

Adicionalmente, Trump destacó a Balogun y señaló que “es un jugador absolutamente fundamental. Yo no sabía lo que significaba esa decisión”.

“Pensé que no tendría demasiadas consecuencias. Luego empecé a escuchar que significaba que no podría jugar el siguiente partido, al menos el próximo”, añadió.