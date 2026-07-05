Mundial 2026: Anulan tarjeta roja a Folarin Balogun tras “perdonazo” de la FIFA y Donald Trump agradece en redes

El jugador estadounidense fue expulsado durante el encuentro contra Bosnia y Herzegovina, pero una inédita medida de la FIFA permitirá su participación en los octavos de final del Mundial 2026.

Folarin Balogun, el delantero estadounidense, quedó habilitado para jugar en los octavos de final ante Bélgica tras una insólita decisión de la FIFA en el Mundial 2026.

El jugador recibió una tarjeta roja y fue expulsado durante el encuentro contra Bosnia y Herzegovina, durante los dieciseisavos de final del Mundial, partido que terminó con una victoria 2-0.

Sin embargo, la celebración se vio opacada tras la sanción a uno de sus jugadores clave, lo que obligaba al cuerpo técnico a modificar el plan ofensivo para enfrentar a la selección belga.

El “Perdonazo” de la FIFA

La controversia surgió debido a que la infracción cometida por Balogun fue prácticamente idéntica a la protagonizada por Lionel Messi frente a Argelia, acción que en esa ocasión ni siquiera se penalizó con tarjeta amarilla.





A cuatro días del incidente, el Comité Disciplinario de la FIFA tomó la decisión de anular la suspensión, permitiendo su participación en el encuentro contra Bélgica en la cita planetaria.

Sin ir más lejos, hasta el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a esta medida: ¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”.

¿Cuándo será el partido de Estados Unidos vs Bélgica?

El encuentro está programado para este lunes 6 de julio a partir de las 20:00 horas en el Estadio Seattle.