“Tuvieron que robarle a Argelia”: La ola de comentarios que provocó triunfo de Argentina en el Mundial

Los actuales campeones liquidaron a Argelia con una tremenda actuación de Lionel Messi, partido que fue seguido atentamente por hinchas de todo el planeta.

Un sólido debut tuvo Argentina en el Mundial 2026, luego de vencer 3-0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi que sigue agigantando su leyenda.

La Albiceleste aprovechó una noche mágica de su capitán, quien sigue vigente en el sueño de alcanzar la cuarta estrella en esta cita planetaria.

El partido fue seguido atentamente por hinchas de todas partes del mundo, quienes entraron en un debate al terminar la jornada.





Triunfo de Argentina generó lluvia de reacciones en redes

Apenas finalizó el encuentro, algunos aficionados apuntaron a que “tuvieron que robarle a Argelia” al recordar el brutal planchazo de La Pulga en el primer tiempo que ni siquiera fue amarilla.

Pese a esto, los fanáticos trasandinos defendieron a su líder y remarcaron que es “el mejor de la historia” y que lo volvió a demostrar frente a los africanos.

A esto se agregó que inflaron el pecho por conseguir la primera victoria de un sudamericano en el Mundial.

El próximo partido de Argentina en el Mundial será el lunes 22 de junio contra Austria, compromiso que arrancará a las 13:00 horas de Chile.

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