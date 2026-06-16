¡Histórico! Messi alcanza a Miroslav Klose como el máximo goleador de los mundiales y pulverizar récord

El astro argentino uso su nombre en la historia al anotar hat-trick ante Argelia, golazos que lo elevan hasta el primer lugar en la tabla de máximos anotadores, junto al retirado ariete alemán.

Lionel Messi debutó con la Selección Argentina en el Mundial 2026 haciendo historia nuevamente en el fútbol, al alcanzar a Miroslav Klose como el máximo anotador de las Copas del Mundo .

El capitán del actual campeón del mundo llegó a esta cita planetaria habiendo marcado 13 tantos durante su paso por las cinco citas planetarias previas, con la tarea de alcanzar el récord del exdelantero alemán que llevaba 16.

La Albiceleste se midió contra Argelia y consiguió una victoria 3-0 en la primera fecha del Grupo J. El delantero marcó un hat-trick que le permitió meterse nuevamente en la élite del fútbol mundial.





El estadio Arrowhead, en Kansas City, Estados Unidos, fue el escenario del histórico registro de Messi, quién anotó a los 17′, 60′ y 76′, goles con los que alcanzó el récord del máximo goleador de los mundiales.

Eso sí, para saber en qué manos queda la corona definitiva habrá que esperar al desarrollo de este Mundial 2026, ya que el francés Kylian Mbappé le sigue de cerca con 14 goles, luego del doblete que hizo en el estreno de Francia ante Senegal.

Además, Messi puede aumentar la cifra de goles por mundial, ya que por lo menos le quedan dos partidos por el Grupo J.

20 years of Messi ✨#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026

Tabla de goleador históricos de los Mundiales