Argentina vs Argelia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

Argentina tiene su esperado estreno en el Mundial 2026 este martes, chocando por el Grupo J contra Argelia en el Kansas City Stadium.

Argentina arranca su esperado camino en el Mundial 2026 este martes, enfrentando en el debut a Argelia por la primera fecha del Grupo J.

Los actuales campeones debutan en la cita planetaria, apostando a volver a festejar de la mano de Lionel Messi y todas sus figuras.

El rival en el estreno es el peligroso conjunto africano, quienes cuentan con jugadores importantes como Riyad Mahrez (Al Ahli) y Rayan Aït-Nouri (Manchester City).





Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Argentina ante Argelia será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura en todas sus plataformas.

Además de la TV abierta, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV puedes ver en vivo este encuentro por el Mundial de forma online y gratis.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Argentina vs Argelia GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver al conjunto sudamericano, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

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. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Argentina vs Argelia?

El compromiso de La Albiceleste contra Los Guerreros del Desierto inicia a las 21:00 horas de Chile de este martes 16 de junio, donde puedes disfrutar de la previa desde las 20:00 horas.

El escenario es el Kansas City Stadium en Estados Unidos, mientras que el árbitro designado fue el polaco Szymon Marciniak.