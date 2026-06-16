Partidos de HOY en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Este martes debuta Argentina, actual campeón del mundo. También hará su estreno Francia, otro de los candidatos.

Este martes 16 de junio se vivirá la sexta jornada del Mundial 2026 con el estreno de importantes selecciones que aspiran a estar dentro de los mejores del torneo, como es el caso de Argentina y Francia.

La Albiceleste y actual campeona del mundo, enfrentará a Argelia en Kansas City en un duelo válido por el Grupo J. Mientras que los Galos se medirán ante Senegal en el Grupo I en Nueva Jersey.

Puedes seguir todos los detalles de la cita planetaria y disfrutar de los mejores encuentros a través de la pantalla de Chilevisión, el sitio web y la app MiCHV.





Partidos del Mundial martes 16 de junio por Chilevisión

15:00 horas (Previa por CHV desde las 14:00) | Francia vs Senegal – Grupo I

21:00 horas (Previa por CHV desde las 20:00) | Argentina vs Argelia – Grupo J

Horarios de los partidos martes 16 de junio en el Mundial 2026

15:00 horas | Francia vs Senegal – Grupo I (Transmite CHV)

18:00 horas | Irak vs Noruega – Grupo I

21:00 horas | Argentina vs Argelia – Grupo J (Transmite CHV)

00:00 horas | Austria vs Jordania – Grupo J

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Chilevisión transmitirá más de 50 partidos a través de la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de: