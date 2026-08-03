Programas Programación Señal en vivo
/

“Vozinha ilusiona a Colo Colo”: Prensa internacional destaca masivo recibimiento al arquero

El arribo al país del nuevo refuerzo del Cacique generó reacción en diversas partes del mundo, incluyendo a medios de Brasil, Argentina y España.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Vozinha ya está en Chile. Tras varios días de incertidumbre, el caboverdiano aterrizó este domingo por la noche en Santiago para sellar su fichaje a Colo Colo.

La llegada del arquero de 40 años no solamente generó expectación en nuestro país, sino también en la prensa internacional.

Diversos medios destacaron el masivo recibimiento hacia una de las figuras del Mundial 2026, quien agradeció el cariño de los hinchas que llegaron al aeropuerto de Santiago.

Así reaccionó la prensa internacional a la llegada de Vozinha a Chile

El diario LÉquipe de Francia mencionó que el africano tuvo “una acogida espectacular” de los fanáticos, resaltando que está pasando por semanas “extraordinarias” luego de su actuación en la cita planetaria.

Por su parte, Olé de Argentina exclamó que el referente caboverdiano fue “recibido por una multitud” en Santiago.

En España también mencionaron la llegada del meta, Marca señaló: “Vozinha ilusiona a Colo Colo y se declara ‘muy feliz de haber llegado’ a Chile”.

A esto se sumaron medios de Brasil, México, Inglaterra y hasta el especialista en mercado de pases, Fabrizio Romano.

Seguir en Seguir en