“Vozinha ilusiona a Colo Colo”: Prensa internacional destaca masivo recibimiento al arquero

El arribo al país del nuevo refuerzo del Cacique generó reacción en diversas partes del mundo, incluyendo a medios de Brasil, Argentina y España.

Vozinha ya está en Chile. Tras varios días de incertidumbre, el caboverdiano aterrizó este domingo por la noche en Santiago para sellar su fichaje a Colo Colo.

La llegada del arquero de 40 años no solamente generó expectación en nuestro país, sino también en la prensa internacional.

Diversos medios destacaron el masivo recibimiento hacia una de las figuras del Mundial 2026, quien agradeció el cariño de los hinchas que llegaron al aeropuerto de Santiago.

Así reaccionó la prensa internacional a la llegada de Vozinha a Chile

El diario L‘Équipe de Francia mencionó que el africano tuvo “una acogida espectacular” de los fanáticos, resaltando que está pasando por semanas “extraordinarias” luego de su actuación en la cita planetaria.

Por su parte, Olé de Argentina exclamó que el referente caboverdiano fue “recibido por una multitud” en Santiago.





En España también mencionaron la llegada del meta, Marca señaló: “Vozinha ilusiona a Colo Colo y se declara ‘muy feliz de haber llegado’ a Chile”.

A esto se sumaron medios de Brasil, México, Inglaterra y hasta el especialista en mercado de pases, Fabrizio Romano.

Révélé au grand public grâce à ses performances marquantes lors de la Coupe du monde 2026, Vozinha connaît un été hors norme. Devenu une véritable icône au Cap-Vert et bien au-delà, le gardien de 40 ans a reçu un accueil spectaculaire pour son arrivée au Chili, où il s’apprête à… pic.twitter.com/guTToe3eNn — L’Équipe (@lequipe) August 3, 2026

NOS BRAÇOS DO POVO! 🇨🇻🇨🇱 O goleiro Vozinha, um dos destaques da Copa do Mundo de 2026, chegou ao Chile para defender o Colo-Colo e foi recebido com festa pela torcida no aeroporto. Vozinha vai fazer história no futebol sul-americano?#Redes4 #LanceLeve pic.twitter.com/rEJo9pEbT7 — Lance! (@lancenet) August 3, 2026

⚪️⚫️🇨🇱 Cape Verde hero Vozinha arrives in Chile to join Colo Colo.@rodrigogomezf @cooperativa 🎥 pic.twitter.com/et26l71mgd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2026

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Chiringuito (@elchiringuitotv)

🤩 ¡¡VOZINHA FUE RECIBIDO COMO UNA ESTRELLA!! ✈️⚽ El nuevo fichaje de Colo Colo aterrizó en Chile y encontró un recibimiento espectacular, con miles de aficionados esperándolo entre cánticos y banderas. 🔥 ¿Será el refuerzo que llevará al Cacique a lo más alto? 👀 pic.twitter.com/wIl9qXVzCT — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) August 3, 2026