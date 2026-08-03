Otra demora para Colo Colo: Vozinha se presentó con retraso a los exámenes médicos

Tras pasar la noche en un hotel de Vitacura, el arquero de Cabo Verde llegó dos horas y media después de lo estipulado para los chequeos.

Vozinha arrancó una semana muy especial. A pocas horas de aterrizar en Chile, el arquero de Cabo Verde tenía agendado este lunes realizarse los exámenes médicos para iniciar su ciclo en Colo Colo.

Sin embargo, el Cacique tuvo otra demora con el su nuevo refuerzo debido al retraso de casi dos horas y media con el que se presentó a la Clínica Meds La Dehesa.

Los chequeos estaban fijados para las 7:00 horas de este lunes 3 de agosto, aunque el futbolista de 40 años apareció en el recinto a las 9:25.





Vozinha ya viste la ropa de Colo Colo

El africano se hospedó en un hotel de Vitacura, siendo trasladado en esta jornada a los análisis clínicos por funcionarios de Los Albos.

En ese escenario, Vozinha fue captado vistiendo por primera vez indumentaria de Colo Colo, ocupando un buzo de color negro.

Si todo sale bien con los exámenes médicos, el portero estará listo para sumarse a las órdenes del entrenador Fernando Ortiz con miras a este segundo semestre.

La presentación del caboverdiano está fijada para este martes a las 12:30 horas en el Estadio Monumental, mismo día en que tendrá su primer entrenamiento.