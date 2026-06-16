A qué hora juega HOY Argentina vs Argelia partido por el Mundial 2026

Argentina arranca su periplo en el Mundial 2026, chocando este martes ante Argelia en el sueño de repetir lo realizado en Qatar 2022.

Llegó la hora de Argentina. La Albiceleste salta a la cancha y se mide a Argelia para su esperado debut por la fase de grupos del Mundial 2026.

De la mano de Lionel Messi, el actual campeón arranca su participación soñando con repetir la hazaña de Qatar 2022 y conquistar su cuarta estrella.

Pensando en este encuentro, el entrenador Lionel Scaloni llega con algunas figuras complicadas con sus lesiones como el arquero Emiliano “Dibu” Martínez y el volante Leandro Paredes.





Mundial 2026: ¿A qué hora juega Argentina vs Argelia?

El partido de Argentina ante Argelia por el Mundial 2026 comienza a las 21:00 horas de Chile de este martes 16 de junio.

El recinto para este esperado cotejo es el Kansas City Stadium, donde se esperan más de 65 mil hinchas en las tribunas.

¿Dónde ver el partido de Argentina vs Argelia?

El duelo de los trasandinos frente al conjunto de África será transmitido en vivo por Chilevisión.

Adicionalmente, este esperado choque será emitido de manera online y totalmente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.