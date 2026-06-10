Camiseta especial de Lionel Messi: El posteo de Antonela Roccuzzo previo al inicio del Mundial 2026

La pareja del astro trasandino publicó varias imágenes en la antesala del debut de La Albiceleste, sorprendiendo con una llamativa polera.

En medio de los últimos preparativos de Argentina para su estreno en el Mundial 2026, Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, llamó la atención de sus seguidores con un singular posteo.

La influencer subió siete fotos de diferentes momentos a Instagram, entre los que hay instantes con su familia como una imagen junto a Ciro, el menor de sus hijos.

A esto se agregó retratos de cómida, junto a un espejo y una selfie en una piscina, denominando todo como “Mix”.





La singular camiseta de Lionel Messi que ocupó Antonela Roccuzzo

Sin embargo, lo que más cautivó a sus fanáticos fue un video en el que se muestra ocupando una singular camiseta con el rostro del capitán trasandino.

El jugador del Inter Miami aparece posando junto a los ocho anillos obtenidos por sus Balones de Oro, donde cada uno marca un momento puntual de su trayectoria.

La publicación alcanzó los casi 2 millones de “Me Gusta” y ya superó los 6 mil comentarios, donde los seguidores le recordaron a Roccuzzo que aman a su familia.

Cabe recordar que la empresaria acompañó a Messi en todo su periplo en Qatar 2022, dejando anclada en Instagram la foto junto a sus hijos tras el triunfo de Argentina sobre Francia en la final.

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