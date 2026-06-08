Insolita confusión con el himno de Argentina en amistoso: En su lugar sonó “Bombon asesino”

El hecho se dio en la previa del amistoso contra Honduras en Dallas, con la organización colocando una conocida cumbia en lugar de la canción nacional.

Una insólita situación se dio el pasado sábado en el amistoso de Argentina contra Honduras, luego que se confundiera el himno trasandino con un tema de Los Palmeras.

El hecho ocurrió en la previa de uno de los amistosos de La Albiceleste con miras al Mundial 2026, el que se disputó ante una multitud en Dallas, Estados Unidos.

Tras escuchar la canción nacional de Los Catrachos, la organización reprodujo la tradicional cumbia “Bombon asesino” del conocido grupo santafesino.





La transmisión oficial captó la cara de desconcierto del plantel capitaneado en esta oportunidad por Nicolás Otamendi, mientras que en el público no aguantaron las risas.

Transcurridos un par de segundos, la canción se cortó en seco y dio paso al himno oficial que fue entonado por el plantel y los hinchas.

En el estadio en vez del himno pusieron el bombón asesino NO DOY MÁS DE RISA pic.twitter.com/LkSm3tIr85 — Mel ⭐ ⭐ ⭐ (@miss_mercuryy_) June 7, 2026

Argentina en el Mundial 2026

Argentina, actual campeón y gran favorito en el certamen, formará parte del Grupo J en el Mundial 2026 junto a Argelia, Austria y Jordania.

El estreno de Lionel Messi y compañía será contra los africanos el martes 16 de junio en Kansas, choque que comenzará a las 21:00 horas de Chile.