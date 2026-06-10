Sudamericanos en el Mundial 2026: Cuándo, dónde y contra quiénes debutan en la fase de grupos

Las seis selecciones de esta parte del mundo afinan detalles para su esperado estreno. Paraguay será el primer equipo en saltar a la cancha al chocar frente a uno de los anfitriones.

Llegó la hora. Este jueves 11 de junio comienza el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, el que tendrá a 48 selecciones en busca del ansiado trofeo.

Este renovado formato contará con seis selecciones sudamericanas, quienes superaron el largo camino de las Eliminatorias y afinan detalles para su esperado debut en la fase de grupos.

La primera escuadra de nuestro continente en saltar a la cancha será Paraguay. De la mano del entrenador Gustavo Alfaro, La Albirroja se medirá nada menos que a uno de los anfitriones: Estados Unidos.





Luego será el turno de Brasil, elenco que protagonizará uno de los compromisos más llamativos de la ronda inicial al medirse a Marruecos el próximo sábado.

A ellos se suman Ecuador, Uruguay, Argentina y Colombia que se estrenarán con el correr de los días, apostando a conseguir puntos vitales que les permitan encaminar la clasificación a la próxima fase.

Así jugarán los sudamericanos la fecha 1° del Mundial 2026

Viernes 12 de junio:

Estados Unidos vs Paraguay: 21:00 horas – Grupo D – Los Ángeles

Sábado 13 de junio:

Brasil vs Marruecos: 18:00 horas – Grupo C – New Jersey

Domingo 14 de junio:

Costa de Marfil vs Ecuador: 19:00 horas – Grupo E – Philadelphia

Lunes 15 de junio:

Arabia Saudita vs Uruguay: 18:00 horas – Grupo H – Miami

Martes 16 de junio:

Argentina vs Argelia: 21:00 horas – Grupo J – Kansas City

Miércoles 17 de junio: