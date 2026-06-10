¿Se acaba la mala racha? La increíble “maldición” que México quiere romper en el inicio del Mundial

El Tri nunca pudo ganar cada vez que le tocó abrir el telón de una cita planetaria, por lo que el choque contra los Bafana Bafana asoma como una tremenda oportunidad.

México cuenta las horas para dar el vamos al esperado Mundial 2026, enfrentando a Sudáfrica en el arranque del Grupo A que completan Corea del Sur y República Checa.

Los Aztecas tendrán el privilegio de volver a jugar el primer partido de una cita planetaria, algo que ya hicieron en otras siete ocasiones.

Lo particular es que ninguno de esos encuentros pudo terminar con victoria para El Tri, por lo que el choque ante los Bafana Bafana asoma como una oportunidad histórica para acabar con esta llamativa “maldición”.





México sueña con romper la “maldición” del primer partido

El registro marca que la escuadra norteamericana obtuvo cinco derrotas y solamente dos empates, siendo goleado en varias oportunidades por sus rivales.

La primera vez fue en el comienzo de este tipo de certámenes en Uruguay 1930, perdiendo 4-1 contra Francia en Montevideo.

El rival que más venció a Los Aztecas fue Brasil con tres triunfos en los que no pudo marcar ningún gol, incluyendo el estreno de Chile 1962 en los que La Canarinha ganó 2-0.

La última vez que El Tri inauguró un Mundial fue el 2010 precisamente frente a Sudáfrica, partido que finalizó 1-1 con los tantos de Siphiwe Tshabalala y Rafael Márquez.

Las 7 veces que México inauguró el Mundial

Uruguay 1930: Francia 4-1 México

Brasil 1950: Brasil 4-0 México

Suiza 1954: Brasil 5-0 México

Suecia 1958: Suecia 3-0 México

Chile 1962: Brasil 2-0 México

México 1970: México 0-0 Unión Soviética

Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México

¿Cuándo juegan México y Sudáfrica por el Mundial 2026?

El partido entre México y Sudáfrica está programado para este jueves 11 de junio a las 15:00 horas de Chile, disputándose en el Estadio Azteca.