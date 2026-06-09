La FIFA confirmó que un juez de nuestro país estará en el choque de México contra Sudáfrica, partido que abrirá el telón de la cita planetaria.

Siempre hay un chileno. Pese a que La Roja quedó al margen del Mundial 2026, nuestro país tendrá una presencia muy especial en el inicio de la cita planetaria.

Esto se debe a que el árbitro Juan Lara fue designado para estar en el primer partido del certamen, el que disputarán México y Sudáfrica.

El juez nacional estará como AVAR, lo que equivale a ser asistente en la tecnología del esperado duelo que abrirá el telón de la gran fiesta futbolera.





Árbitro brasileño estará en México vs Sudáfrica

De cara a este encuentro, la FIFA eligió al brasileño Wilton Sampaio como el encargado de impartir justicia en el choque de Los Áztecas frente a los Bafana Bafana.

El nacido en Goias, que suele estar en compromisos de Copa Libertadores, será acompañado por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia.

En tanto, Lara dirá presente junto al colombiano Nicolás Gallo, quien será el árbitro VAR y analizará las acciones más determinantes en las diferentes cámaras.

El partido de México ante Sudáfrica, válido por el Grupo A del Mundial 2026, está fijado para este jueves 11 de junio a las 15:00 horas de Chile en el Estadio Azteca.