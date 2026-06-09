Chile dice presente en el Mundial 2026: El árbitro nacional que fue designado para el primer partido
La FIFA confirmó que un juez de nuestro país estará en el choque de México contra Sudáfrica, partido que abrirá el telón de la cita planetaria.
Siempre hay un chileno. Pese a que La Roja quedó al margen del Mundial 2026, nuestro país tendrá una presencia muy especial en el inicio de la cita planetaria.
Esto se debe a que el árbitro Juan Lara fue designado para estar en el primer partido del certamen, el que disputarán México y Sudáfrica.
El juez nacional estará como AVAR, lo que equivale a ser asistente en la tecnología del esperado duelo que abrirá el telón de la gran fiesta futbolera.
Árbitro brasileño estará en México vs Sudáfrica
De cara a este encuentro, la FIFA eligió al brasileño Wilton Sampaio como el encargado de impartir justicia en el choque de Los Áztecas frente a los Bafana Bafana.
El nacido en Goias, que suele estar en compromisos de Copa Libertadores, será acompañado por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia.
En tanto, Lara dirá presente junto al colombiano Nicolás Gallo, quien será el árbitro VAR y analizará las acciones más determinantes en las diferentes cámaras.
El partido de México ante Sudáfrica, válido por el Grupo A del Mundial 2026, está fijado para este jueves 11 de junio a las 15:00 horas de Chile en el Estadio Azteca.
The match officials for @FIFAWorldCup matches 1, 2, 3 and 4 have been appointed. 🤝
— FIFA (@FIFAcom) June 8, 2026