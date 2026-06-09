México vs Sudáfrica: Cuándo y a qué hora se juega el primer partido del Mundial 2026

El Tri y Los Bafana Bafana serán los encargados de dar el vamos a la cita planetaria, repitiendo la inauguración del 2010.

El Mundial 2026 ya está en su cuenta regresiva y los hinchas se preparan para disfrutar del primer partido, el que animarán México y Sudáfrica.

Los Aztecas, uno de los tres anfitriones del certamen, serán los encargados de abrir el telón de la cita planetaria tal como ocurrió el 2010 en el recordado empate 1-1.

Este encuentro es fundamental por el Grupo A, zona que completan Corea del Sur y República Checa.





¿Cuándo y a qué hora juegan México y Sudáfrica el partido amistoso?

El partido entre México y Sudáfrica está programado para el jueves 11 de junio a partir de las 15:00 horas de Chile.

El recinto que tendrá el primer compromiso del Mundial será el mítico Estadio Azteca, donde se esperan más de 80 mil hinchas en las tribunas.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de México vs Sudáfrica?

El cotejo de El Tri contra los Bafana Bafana será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura en todas sus plataformas.

Además, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás ver este esperado choque de forma online y totalmente gratis.