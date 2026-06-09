Otro lío para Marcelo Bielsa: Hermano de seleccionado lo acusó de “lesionar a jugadores” previo al Mundial

La lesión de Ronald Araújo desató la molestia de un familiar, quien arremetió contra el rosarino a pocos días del debut de La Celeste.

Marcelo Bielsa sumó un nuevo problema antes del arranque del Mundial 2026. El Loco recibió una durísima acusación de parte del hermano de uno de los seleccionados de Uruguay.

Se trata de Maikel Araújo, hermano de Ronald Araújo que tuvo que viajar de manera urgente a España para tratarse un problema muscular.

Una vez enterado de esto, el familiar del futbolista del Barcelona arremetió contra el entrenador de La Celeste y disparó: “Gracias por lesionar a jugadores a días del Mundial”.





Los dardos apuntan principalmente los supuestos entrenamientos de alta intensidad que estaría realizando el estratega argentino, lo que habría afectado al defensa.

De todas formas, el cuerpo médico de la escuadra charrúa aseguró que el zaguero se va a reincorporar a la concentración con miras a la cita planetaria, esto pensando en el estreno frente a Arabia Saudita el lunes 15 de junio.

Marcelo Bielsa no olvida a Chile

En medio de la preocupación por la situación de Araújo, en las últimas horas se conoció un video de Bielsa mostrando parte de su oficina en Uruguay.

Todo se dio para recibir al empresario Javier Pereira, donde se observó que el rosarino sigue mostrando su cariño por Chile al tener un banderín colgado.

El estratega estuvo en La Roja entre 2007 y principios del 2011, liderando el proceso que terminó con la selección clasificando al Mundial de Sudáfrica 2010.