Mundial 2026: Revisa acá el fixture oficial de las selecciones sudamericanas
El Mundial 2026 ya tiene definida su programación para la fase de grupos. Revisa cuándo juegan Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, además de los horarios en Chile para cada partido.
Del próximo 11 de junio al 19 de julio se celebrará la edición número 23 del evento deportivo más importante popular del mundo.
La Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026 —mejor conocida como el Mundial 2026— contará con un formato ampliado de 48 selecciones participantes y 104 encuentros.
Y como hecho histórico, este año será la primera vez en que el torneo tendrá la organización conjunta de tres países (México/Estados Unidos/Canadá).
Revisa el Fixture oficial de las selecciones sudamericanas en el Mundial 2026
Tras el sorteo oficial de la FIFA, las selecciones sudamericanas ya tienen definida su hoja de ruta para el Mundial 2026.
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay enfrentarán una exigente fase de grupos con partidos repartidos entre distintas ciudades de Estados Unidos, México y Canadá.
Argentina
|Fecha
|Rival
|Grupo
|Sede
|Hora Chile
|16 de junio
|Argelia
|J
|Kansas City
|21:00
|22 de junio
|Austria
|J
|Dallas
|13:00
|27 de junio
|Jordania
|J
|Dallas
|22:00
Brasil
|Fecha
|Rival
|Grupo
|Sede
|Hora Chile
|13 de junio
|Marruecos
|C
|New Jersey
|18:00
|19 de junio
|Haití
|C
|Philadelphia
|21:00
|24 de junio
|Escocia
|C
|Miami
|18:00
Colombia
|Fecha
|Rival
|Grupo
|Sede
|Hora Chile
|17 de junio
|Uzbekistán
|K
|Ciudad de México
|22:00
|23 de junio
|República Democrática del Congo
|K
|Guadalajara
|22:00
|27 de junio
|Portugal
|K
|Miami
|19:30
Ecuador
|Fecha
|Rival
|Grupo
|Sede
|Hora Chile
|14 de junio
|Costa de Marfil
|E
|Philadelphia
|19:00
|20 de junio
|Curazao
|E
|Kansas City
|20:00
|25 de junio
|Alemania
|E
|New Jersey
|16:00
Paraguay
|Fecha
|Rival
|Grupo
|Sede
|Hora Chile
|12 de junio
|Estados Unidos
|D
|Los Ángeles
|21:00
|19 de junio
|Turquía
|D
|San Francisco Bay Area
|00:00
|25 de junio
|Australia
|D
|San Francisco Bay Area
|22:00
Uruguay
|Fecha
|Rival
|Grupo
|Sede
|Hora Chile
|15 de junio
|Arabia Saudita
|H
|Miami
|18:00
|21 de junio
|Cabo Verde
|H
|Miami
|18:00
|26 de junio
|España
|H
|Guadalajara
|20:00