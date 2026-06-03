Mundial 2026: Revisa acá el fixture oficial de las selecciones sudamericanas

El Mundial 2026 ya tiene definida su programación para la fase de grupos. Revisa cuándo juegan Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, además de los horarios en Chile para cada partido.

Del próximo 11 de junio al 19 de julio se celebrará la edición número 23 del evento deportivo más importante popular del mundo.

La Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026 —mejor conocida como el Mundial 2026— contará con un formato ampliado de 48 selecciones participantes y 104 encuentros.

Y como hecho histórico, este año será la primera vez en que el torneo tendrá la organización conjunta de tres países (México/Estados Unidos/Canadá).

Revisa el Fixture oficial de las selecciones sudamericanas en el Mundial 2026

Tras el sorteo oficial de la FIFA, las selecciones sudamericanas ya tienen definida su hoja de ruta para el Mundial 2026.

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay enfrentarán una exigente fase de grupos con partidos repartidos entre distintas ciudades de Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina

Fecha Rival Grupo Sede Hora Chile 16 de junio Argelia J Kansas City 21:00 22 de junio Austria J Dallas 13:00 27 de junio Jordania J Dallas 22:00

Brasil

Fecha Rival Grupo Sede Hora Chile 13 de junio Marruecos C New Jersey 18:00 19 de junio Haití C Philadelphia 21:00 24 de junio Escocia C Miami 18:00

Colombia

Fecha Rival Grupo Sede Hora Chile 17 de junio Uzbekistán K Ciudad de México 22:00 23 de junio República Democrática del Congo K Guadalajara 22:00 27 de junio Portugal K Miami 19:30

Ecuador

Fecha Rival Grupo Sede Hora Chile 14 de junio Costa de Marfil E Philadelphia 19:00 20 de junio Curazao E Kansas City 20:00 25 de junio Alemania E New Jersey 16:00

Paraguay

Fecha Rival Grupo Sede Hora Chile 12 de junio Estados Unidos D Los Ángeles 21:00 19 de junio Turquía D San Francisco Bay Area 00:00 25 de junio Australia D San Francisco Bay Area 22:00

Uruguay