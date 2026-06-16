A combos y patadas voladoras: Hinchas de Argentina y Argelia protagonizan escándalo durante el Mundial

Fanáticos de ambas selecciones pelearon en pleno Times Square, generando un gran alboroto en la previa del partido por la cita planetaria.

Un gran alboroto se produjo este lunes en New York, con hinchas de Argentina y Argelia protagonizando una escandalosa pelea en pleno Times Square.

En la previa del partido por el Mundial 2026, fanáticos de ambas selecciones generaron disturbios en uno de los principales puntos de la ciudad de Estados Unidos.

De acuerdo a los registros viralizados, se reportaron insultos, combos, empujones y hasta patadas voladoras entre algunos sujetos.





La batalla campal entre hinchas de Argentina y Argelia

El enfrentamiento se produjo en medio del llamado a un banderazo de parte de las aficiones, lo que provocó que llegara una importante cantidad de personas.

Las imágenes mostraron a policías intentando calmar la situación, donde se reportó que hubo varios niños presenciando la trifulca.

Pese a que el diario francés Le Figaro indicó que hay varios detenidos, las autoridades de New York no se han pronunciado de formal oficial sobre los arrestos.

El compromiso entre Argentina y Argelia está fijado para este martes 16 de junio a las 21:00 horas, disputándose en el Estadio de Kansas City.

Mira los videos acá

🔥 SE CALIENTA EL ARGENTINA 🇦🇷 VS ARGELIA 🇩🇿 Hubo incidentes entre aficionados argentinos y argelinos en Times Square, a pocas horas del partido. El encuentro aún no comienza y la tensión ya se siente fuera de la cancha. 👀 ¿Quién gana esta noche? 👇 📹 brutofficiel… pic.twitter.com/bWI3CvobVn — Noelia Belén Izarza 🇻🇪🇺🇸 (@noeliaizarza) June 16, 2026

Algeria and Argentina haven’t even played their match and they’ve started f!ghting on the street of US, dem Chook that Argentine guy bl0w for mouth chai😭💔 pic.twitter.com/7MQ02hIORN — Oyindamola🙄 (@dammiedammie35) June 16, 2026