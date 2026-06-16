Sigue la ruta del candidato: Las próximas fechas de Argentina en el Mundial 2026

El vigente campeón del mundo debutó este martes frente a Argelia en la primera fecha del Grupo J. Después de este encuentro, deberán enfocarse en sus siguientes desafíos, que podrían resultar clave para asegurar la clasificación a los octavos de final.

La selección de Argentina ya comenzó su participación en el Mundial 2026 y ahora se prepara para disputar sus próximos compromisos en la fase de grupos.

El vigente campeón del mundo debutó este martes frente a Argelia en la primera fecha del Grupo J, iniciando la defensa de la corona obtenida en Qatar 2022 con un plantel liderado por Lionel Messi.

Tras el estreno ante el conjunto africano, los dirigidos por Lionel Scaloni deberán enfocarse en sus siguientes desafíos, que podrían resultar clave para asegurar la clasificación a los octavos de final.





¿Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial 2026?

El segundo partido de Argentina en el Grupo J será el lunes 22 de junio frente a Austria .

Posteriormente, la Albiceleste cerrará su participación en la fase grupal el sábado 27 de junio cuando se enfrente a Jordania .

Calendario de Argentina en el Grupo J

Fecha 1: Argentina vs Argelia (jugado este martes).

Fecha 2: Argentina vs Austria – lunes 22 de junio.

Fecha 3: Argentina vs Jordania – sábado 27 de junio.





Dónde ver los próximos partidos de Argentina

El partido entre Argentina y Austria en el Mundial 2026 será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además de la señal de televisión abierta, el encuentro podrá seguirse gratis a través de la transmisión online disponible en Chilevision.cl y mediante la aplicación MiCHV.

La cobertura incluirá la previa, el relato del partido y todos los detalles de la participación de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

Argentina ya venció 3-0 a Argelia en la primera fecha del grupo y Lionel Messi igualó con 16 anotaciones a Miroslav Klose como el máximo anotador en una cita planetaria.