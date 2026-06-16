Argentina vs Argelia | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

La Albiceleste aprovechó a una Pulga brillante que se lució con un triplete frente a los africanos, ratificando que el sueño de la cuarta estrella es posible.

Argentina arrancó de gran manera el Mundial 2026, derrotando 3-0 a Argelia en una noche fantástica de Lionel Messi que marcó un triplete.

La Pulga sacó a relucir toda su jerarquía y magia, comandando el primer triunfo de una selección sudamericana en la actual cita planetaria.

Adicionalmente, llegó a 16 goles en mundiales e igualó al alemán Miroslav Klose en la tabla de máximo artilleros en toda la historia.