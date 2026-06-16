El favorito respondió: Mbappe lideró a Francia y derrotó a Senegal con históricos goles en el Mundial 2026

Si bien la escuadra africana dominó parte del primer tiempo, la dupla del Kylian y Olise hicieron lo suyo y levantaron a los europeos en uno de los partidos más vibrantes en lo que va de torneo.

La selección de Francia protagonizó uno de los partidos más vibrantes en lo que va de Mundial 2026 y este miércoles derrotó por 3-1 a Senegal en el estadio MetLife, en Estados Unidos.

Ejemplo de ello fue un potente remate de Nicolás Jackson que impactó en el palo derecho y luego en el pie de Mike Maignan, en lo que fue la primera oportunidad clara de gol de Senegal, pasando a centímetros del arco europeo.





El primer gol Bleu llegó por intermedio del Kylian: Con una precisa asistencia de Olise, remató con la derecha desde el centro del área y abrió la cuenta del encuentro.

Apenas dos minutos después Jackson empató para Senegal, pero tras una revisión se vio que estuvo un metro adelantado, por lo que la conquista fue anulada por el VAR.

Mbappé celebró doblete con histórico golazo

El segundo para Francia llegó a las 82′, cuando Andrien Rabiot dejó solo en el área a Bradley Barcola, quien lanzó un remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área tras un contraataque.

Hacia el término nada estaba dicho: Ibrahim Mbaye recibió en el área de Francia y con un potente remate Senegal buscó la hazaña al marcar el gol de honor que marcó el 2-1.

En la última del partido, Kiki marcó su segundo personal y uno de los golazos del Mundial: Desde fuera del área tiró desde 30 metros y consolidó su doblete. Es el máximo goleador en la historia de su selección y está a 2 goles de repetir el hito pero en la historia del Mundial.





¿Cuándo vuelven a jugar Francia y Senegal por el Mundial?

En el marco del Grupo I del Mundial 2026, Francia se medirá ante Irak el próximo lunes 22 de junio en la ciudad de Filadelfia.

Para el caso de Senegal, la escuadra africana enfrentará a Noruega ese mismo día pero en la ciudad de New Jersey. Este será transmitido por Chilevisión en televisión y todas sus plataformas.