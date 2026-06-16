Francia vs Senegal | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial 2026

Francia mostró su dominio en todo el encuentro y culminó con una histórica hazaña para una de sus figuras: Mbappé se consolidó como el máximo goleador de la historia de la selección europea.

Francia se impuso frente a Senegal por 3 goles contra 1 en el debut en la Copa Mundial 2026 del finalista en el anterior torneo planetario.

Kylian Mbappé fue el encargado de abrir la cuenta al aprovechar una impecable asistencia de Michael Olise para quedar libre en el área y anotar el primer tanto del encuentro a los 66′.

Si bien el delantero igualó a Olivier Giroud como máximo goleador de Francia con 57 tantos, a los 90+6 no solo amplió el marcador del partido, sino que se convirtió en el máximo goleador en la historia de Les Bleus.

Ibrahim Mbaye anotó el descuento para los africanos a los 90+5.

Con este resultado Francia queda a la cabeza de la tabla en el debut del Grupo I. El segundo encuentro, entre Irak y Noruega, se jugará este miércoles a las 18:00 horas.