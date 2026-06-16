Argentina aprovecha un inspirado Messi para derrotar a Argelia y sacar la cara por Sudamérica

Un triplete de La Pulga le permitió a La Albiceleste comenzar de gran manera la defensa del título, alcanzando otro hito en su extraordinaria carrera.

Argentina sacó la cara por Sudamérica. La Albiceleste tuvo un alegre debut en el Mundial 2026 al vencer 3-0 a Argelia este martes en el Kansas City Stadium.

La defensa del título arrancó de buena manera para los trasandinos, quienes dieron la nota alta por nuestro continente y consiguieron el primer triunfo de las selecciones Conmebol en la cita planetaria.

El partido arrancó muy movido, con un gol anulado por lado por ajustadas posiciones de adelanto, aunque con el de los africanos siendo invalidado a instancias del VAR.

El cometido era parejo hasta que apareció Lionel Messi, quien sacó toda su magia para abrir la cuenta a los 17 minutos del primer tiempo con un remate que se metió en el ángulo izquierdo del arquero Luca Zidane.

A partir de eso, los dirigidos por Lionel Scaloni tomaron el control del cotejo frente a unos Guerreros del Desierto que se vieron golpeados.





Messi no se cansa y liquida a Argelia

El segundo tiempo mostró algo más de paridad, hasta que otra vez llegó el delantero del Inter Miami para seguir agrandando su figura.

La Pulga aprovechó un rebote de un nervioso Zidane y con sutileza y clase aumentó la diferencia para desatar la locura entre los miles de hinchas.

Para sentenciar la fiesta, Messi hizo el gol de siempre al controlar y definir ajustado a un palo, completando otra noche icónica en su carrera.

Por si fuera poco, el ex Barcelona anotó su tanto número 16 en Mundiales e igualó al alemán Miroslav Klose como los máximos artilleros en toda la historia.

El triunfo le permite a Argentina agarrar total confianza en la lucha por alcanzar su cuarta estrella, buscando cerrar lo antes posible su paso a la siguiente ronda con los duelos ante Austria y Jordania.