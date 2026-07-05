VIDEOS | Con serenatas y pirotecnia: Hinchas mexicanos buscaron incomodar a Inglaterra antes de crucial partido

El crucial encuentro por un cupo en los cuartos de final del Mundial está programado para este domingo, y los hinchas locales hicieron lo posible por frustrar el descanso de los europeos.

A pocas horas de su decisivo encuentro de octavos de final en el Mundial 2026, la selección de Inglaterra vivió una turbulenta noche en su hotel de concentración.

¿La razón? Decenas de hinchas mexicanos se congregaron en las cercanías del recinto con el objetivo de perturbar el descanso y, así, entorpecer su rendimiento en el encuentro de esta jornada.

Con fuegos artificiales, serenatas, bombas de ruido y pirotecnia, los hinchas del Tri hicieron pasar una pésima noche a los europeos y armaron un verdadero escándalo para ejercer presión al equipo de Thomas Tuchel.





Desde el viernes, las autoridades reforzaron la vigilancia del hotel con efectivos de la Guardia Nacional, la Marina y la Policía para restringir el acceso al lugar, con el fin de evitar una situación de estas características.

Sin embargo, los funcionarios no pudieron contra la localía de los aficionados y se quedaron hasta altas horas de la madrugadas molestando a sus “rivales”.

México e Inglaterra tendrán su esperado cara a cara este domingo en el Estadio Azteca y podrás seguirlo a través de Chilevisión y todas sus plataformas con una amplia y completa cobertura.

Mira los registros a continuación:

🚨Inglaterra había reservado 14 hoteles diferente por toda la ciudad para esconderse de los mexicanos. Pero no lo logró, los fans de México dieron con la ubicación y esto pasó anoche afuera del del hotel de Inglaterra: 🇲🇽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/1Q7ukJ83jG — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 5, 2026

Hinchas mexichangos hicieron ruido con bombos y pirotecnia toda la noche para no dejar dormir a los jugadores ingleses🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Es íncreible que la FIFA no haya sancionado a estos simios. pic.twitter.com/7LYPVM4iS4 — Mati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) July 5, 2026