“Si te llamas Messi”: Planchazo de jugador de Estados Unidos ante Bosnia desata intenso debate en redes

Folarin Balogun fue expulsado por una fuerte infracción, la que fue comentada por varios hinchas que recordaron una jugada similar de Lionel Messi.

Diversas reacciones generó en redes sociales la expulsión de Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos que vio la roja por un planchazo sobre un futbolista de Bosnia y Herzegovina.

La victoria 2-0 del elenco norteamericano tuvo una gran polémica, con una de las piezas vitales partiendo a las duchas en una acción que desató gran polémica.

El principal debate se dio porque Lionel Messi protagonizó una situación muy similar en el triunfo de Argentina sobre Argelia en el inicio de la cita planetaria, aunque en esa oportunidad no recibió ni siquiera amarilla.





La expulsión de Folarin Balogun que desató cruce en redes sociales

En aquel encuentro, La Pulga le propinó un planchazo a Aissa Mandi cuando el cotejo estaba 1-0 a favor del actual campeón del mundo.

A raíz de esto, los hinchas estallaron acusaron al trasandino de ser favorecido en el comienzo del torneo, algo que no ocurrió con Balogun.

De hecho, el ariete del AS Mónaco de Francia se perderá el choque de octavos de final, donde Estados Unidos se medirá a Bélgica el próximo lunes 6 de julio.

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NO ES MESSI DE VARGENTINA POR ESO LE SACARON TARJETA ROJA! En una entrada parecida a la que hizo Messi contra Argelia al jugador estadounidense Falorin Balogun fue expulsado del partido hace momentos en el minuto 64 Aún así Estados Unidos lleva ventaja, van 2 a 0 contra Bosnia. pic.twitter.com/1LiSqChU6e — Quesdilla de Verdades Youtube (@QuesaVerdadess) July 2, 2026

Los árbitros del VAR le sacan Roja al #20 de Estados Unidos Balogun, por una jugada igual o menos peligrosa que la falta que cometió #Messi al jugador de Argelia o yo estoy LOCO??? Debió ser expulsado Messi? O el juega con reglas diferentes???#mundialdefútbol2026 pic.twitter.com/jiVZ3HrLYt — Edward (@_blackedu) July 2, 2026

Messi czerwonej nie dostał, Balogun 🇺🇸 dzisiaj dostał. Ciekawe. pic.twitter.com/Ud5DZM9Qfe — Mati (@FremdenlegionPL) July 2, 2026