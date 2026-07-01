Lucha por la Bota de Oro: Messi y Mbappé pelean codo a codo en la tabla de goleadores del Mundial

El argentino y el francés están en lo más alto de la tabla con seis tantos cada uno en esta edición. Además tiene otra lucha en la tabla histórica, donde solo los diferencia un gol.

La carrera por convertirse en el goleador del Mundial 2026 sigue encendida con Lionel Messi y Kylian Mbappé, quienes no se dan tregua en la búsqueda por quedarse con la Bota de Oro.

El astro argentino lidera la tabla este año con seis goles, manteniendo intacta su calidad y su capacidad para definir los duelos más importantes a sus 39 años.

Entre sus actuaciones más destacadas se encuentran un triplete en la fase de grupos y un doblete que permitió a Argentina avanzar en el torneo.





Además de ser el máximo goleador del Mundial 2026 hasta el momento, el exBarcelona alcanzó un récord histórico al convertirse en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo con 19 goles acumulados en todas sus participaciones mundialistas.

Con igual cantidad de goles en este mundial (6) sigue el francés campeón del mundo en 2018. Kylian Mbappé ha sido decisivo los Galos, destacando especialmente con un doblete en la victoria frente a Suecia en los dieciseisavos de final.

En total, el delantero registra 18 goles en la historia de los mundiales, situándose muy cerca del récord de Messi.

Más atrás en el listado aparecen Harry Kane (Inglaterra) y Erling Haaland (Noruega) con cinco conquistas cada uno y Vinicius Júnior (Brasil) con 4 goles, misma cantidad que Ousmane Dembelé (Francia).

Tabla de goleadores Mundial 2026

Goleadores históricos de los mundiales

Lionel Messi – Argentina / 19 goles

2006 (un gol), 2010 (sin goles), 2014 (cuatro goles), 2018 (un gol), 2022 (siete goles), 2026 (seis goles).

Kylian Mbappé – Francia / 18 goles

2018 (cuatro goles), 2022 (ocho goles), 2026 (seis goles)

Miroslav Klose – Alemania (retirado)/ 16 goles

2002 (cinco goles), 2006 (cinco goles), 2010 (cuatro goles), 2014 (dos goles)

Ronaldo -Brasil (retirado) /15 goles

1994 (sin goles), 1998 (cuatro goles), 2002 (ocho goles), 2006 (tres goles)

Gerd Müller – Alemania (retirado) / 14 goles

1970 (Diez goles), 1974 (cuatro goles)