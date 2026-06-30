Mundial 2026 en vivo y gratis: Todos los partidos de 16avos que puedes ver por Chilevisión y MiCHV

Esta semana se disputan los encuentros para definir el paso a los octavos de final y Chilevisión te llevará a la pantalla los mejores cruces para que los sigas en todas las plataformas.

Esta semana continúa la definición por los 16avos del Mundial 2026 con partidos de alto nivel que puedes seguir en vivo a través de las pantallas de Chilevisión.

Hasta el viernes 3 de julio los equipos que siguen en juego disputarán sus llaves para definir el paso a los octavos de final de la copa.





Recuerda que puedes seguir todos los partidos y detalles del mundial a través de la pantalla de Chilevisión, el sitio web y la app MiCHV.

Partidos de 16avos del Mundial 2026 por Chilevisión y MiCHV

Martes 30 de junio

17:00 horas: Francia vs Suecia | Transmite CHV desde las 16:00

21:00 horas: México vs Ecuador | Transmite CHV desde las 20:00

Miércoles 1 de julio

16:00 horas: Bélgica vs Senegal | Transmite CHV desde las 15:00

Jueves 2 de julio

15:00 horas: España vs Austria | Transmite CHV desde las 14:00

19:00 horas: Portugal vs Croacia | Transmite CHV desde las 17:00

Viernes 3 de julio

18:00 horas: Argentina vs Cabo Verde | Transmite CHV desde las 17:00

21:30 horas: Colombia vs Ghana | Transmite CHV desde las 20:00

Fecha y horario en Chile de los 16avos de final del Mundial

Martes 30 de junio

13:00 horas: Costa de Marfil vs Noruega

17:00 horas: Francia vs Suecia | Transmite CHV desde las 16:00

21:00 horas: México vs Ecuador | Transmite CHV desde las 20:00

Miércoles 1 de julio

12:00 horas: Inglaterra vs República Democrática del Congo

16:00 horas: Bélgica vs Senegal | Transmite CHV desde las 15:00

20:00 horas: Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

Jueves 2 de julio

15:00 horas: España vs Austria | Transmite CHV desde las 14:00

19:00 horas: Portugal vs Croacia | Transmite CHV desde las 17:00

23:00 horas: Suiza vs Argelia

Viernes 3 de julio

14:00 horas: Australia vs Egipto

18:00 horas: Argentina vs Cabo Verde | Transmite CHV desde las 17:00

21:30 horas: Colombia vs Ghana | Transmite CHV desde las 20:00

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Los partidos de 16avos del Mundial 2026 se pueden seguir de manera gratuita en televisión abierta a través de la señal de Chilevisión.

Los partidos también se pueden seguir en vivo a través de todas sus plataformas digitales, tanto en la señal online del sitio web y la app MiCHV, disponibles para celulares y usuarios de Smart TV.

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