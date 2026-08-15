U. de Chile vs Deportes Limache: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera

Con una racha de cinco victorias consecutivas, los azules intentarán demostrar nuevamente su talento en la previa al Superclásico 200.

Este sábado la Universidad de Chile viajará hasta la región de Valparaíso para enfrentarse a Deportes Limache por la fecha 19° de la Liga de Primera.

Los azules, por su parte, intentarán hacerse con los tres puntos para acercarse más a Colo Colo que se encuentra puntero en la tabla de posiciones.

Mientras tanto, el conjunto Tomatero desde Quillota intentará recrear su victoria en la visita ante O’Higgins y pelear por un cupo en las copas internacionales.



