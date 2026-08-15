U. de Chile vs Deportes Limache: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera
Con una racha de cinco victorias consecutivas, los azules intentarán demostrar nuevamente su talento en la previa al Superclásico 200.
Este sábado la Universidad de Chile viajará hasta la región de Valparaíso para enfrentarse a Deportes Limache por la fecha 19° de la Liga de Primera.
Los azules, por su parte, intentarán hacerse con los tres puntos para acercarse más a Colo Colo que se encuentra puntero en la tabla de posiciones.
Mientras tanto, el conjunto Tomatero desde Quillota intentará recrear su victoria en la visita ante O’Higgins y pelear por un cupo en las copas internacionales.
¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. de Chile vs Deportes Limache?
El partido de la Universidad de Chile y Limache, válido por la fecha 19 de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.
Asimismo, podrás seguir el partido de forma online a través de la plataforma de streaming HBO MAX, a la cual tienes que entrar con tu usuario y contraseña.
Hora del partido entre Los Azules y los Tomateros por la Liga de Primera
El compromiso del Romántico Viajero contra el Tomate Mecánico inicia a las 17:30 horas de Chile de este sábado 15 de agosto y se disputará en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández, en Quillota.