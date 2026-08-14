Dos confirmados y un caído: Los movimientos de la U y la UC en el cierre del mercado de pases

Azules y Cruzados sellaron importantes incorporaciones para el segundo semestre. Otro que se movió fue Universidad de Concepción que concretó el arribo de Rogelio Funes Mori.

Este jueves 13 de agosto cerró oficialmente el libro de pases en la Liga de Primera, jornada que estuvo marcada por movimientos en Universidad de Chile y Universidad Católica.

Los Azules fueron uno de los clubes más activos, sellando el regreso de Igor Lichnovsky que vuelve al club tras 13 años en el extranjero.

El defensor llega libre tras su paso por el Fatih Karagümrük de Turquía, donde estuvo los últimos seis meses y en el que fue titular.

Adicionalmente, el Romántico Viajero intentó cerrar al arquero argentino Facundo Sanguinetti, arquero titular de Banfield que llegaría en condición de préstamo.

Sin embargo, el fichaje se estancó debido a que Cristopher Toselli no encontró club y permanecerá en la U al menos hasta fin de año, lo que aparentemente complicó el acuerdo con el trasandino.

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La UC confirma a defensa argentino

Por la otra vereda, Los Cruzados confirmaron el arribo de Agustín García Basso, defensa que quedó libre desde Racing y que aterriza en el fútbol chileno a los 34 años.

El zaguero es una buena opción para Daniel Garnero debido a que puede jugar como central o lateral izquierdo, especialmente luego de la lesión de Juan Ignacio Díaz.

Si bien está habilitado para jugar el torneo local y la Copa Chile, solamente podrá disputar minutos en la Copa Libertadores si es que La Franja avanza a cuartos de final.

Otros clubes que se movieron fueron Universidad de Concepción con Rogelio Funes Mori, goleador histórico del Monterrey de México, y O’Higgins con Walter Bou.