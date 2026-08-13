“Choque emocional”: La alegría de Igor Lichnovsky tras aterrizar en Chile y sellar su vuelta a la U

El defensor llegó al país para sumarse a Los Azules, retornando al club que lo formó tras 13 años en el extranjero.

Igor Lichnovsky vuelve a casa. El defensor aterrizó este jueves en Chile para convertirse en nuevo refuerzo de Universidad de Chile.

El zaguero retorna al club que lo formó tras 13 años en el extranjero, llegando en condición de libre luego de un paso fugaz por el Fatih Karagümrük de Turquía.

Apenas piso suelo nacional, el seleccionado nacional no ocultó su emoción y hasta se dio el tiempo de hacer una broma a la prensa que lo esperaba. “¿Quiénes son los de la U?”, manifestró entre risas.





Igor Lichnovsky revela que lo motivo a volver a la U

Si bien solicitó a los periodistas “no hablar de fútbol”, sí manifestó que “para mí realmente está siendo un choque emocional, obviamente porque desde niño me crié en el equipo. De fútbol vamos a hablar en el club”.

Consultado por los motivos para retornar al Romántico Viajero, el futbolista de 32 años comentó: “Mi familia, mi infancia, el haberme ido joven, el momento que está pasando justamente ahora la U. Externo, pero también interno”.

“Creo que tenemos un gran equipo y uno siempre quiere volver a su equipo y volver a hacer cosas importantes”, agregó.

Lichnovsky fue vendido el 2013 al Porto de Portugal, pasando posteriormente por Sporting de Gijón, Valladolid, Necaxa de México, Cruz Azul, Al Shabab de Arabia Saudita, Tigres de México, América y el mencionado paso por el fútbol turco.

Este 2026 ha disputado 13 partidos en los que no marcó goles y recibió 3 tarjetas amarillas.