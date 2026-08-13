El adiós de un ídolo de la U: Marcelo Díaz anuncia su retiro del fútbol profesional

El capitán de Los Azules anunció que no continuará jugando una vez que termine la temporada 2026.

Marcelo Díaz, capitán de Universidad de Chile, confirmó este jueves que se retirará del fútbol profesional una vez terminada la temporada 2026.

El anuncio lo hizo el propio jugador con un mensaje en las redes sociales, manifestando su agradecimiento a hinchas y familiares.

“Me voy vacío. Entregué todo lo que tenía. No es una decisión fácil, nunca lo es cuando algo ha sido tu vida entera”, fue parte de lo que dijo el futbolista de 39 años.

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La carrera de Marcelo Díaz, el ídolo de la U y bicampeón con La Roja

Carepato se formó en las inferiores de Los Azules, el club de sus amores en el que debutó como profesional a inicios del 2005.

Su carrera incluyó pasos por Deportes La Serena, Basilea, Hamburgo, Celta de Vigo, Pumas de México, Racing, Libertad de Paraguay, Audax Italiano y el regreso a la U el 2024.

El mediocampista ganó 15 títulos, entre los que está la recordada Copa Sudamericana 2011 con el Romántico Viajero y las 2 Copas América con la Selección Chilena.

A La Roja la defendió en 62 oportunidades, siendo su último partido el 8 de febrero del 2025 en la victoria 6-1 ante Panamá en un amistoso.

Esta temporada ha estado presente en 10 partidos con la U, perdiendo terreno en la consideración del entrenador Fernando Gago.