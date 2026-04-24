Marcelo Díaz despide a Michael Clark valorando su gestión en la U: “El club está muy sólido”

El referente del Romántico Viajero aseguró que el ahora ex presidente de Azul Azul “ordenó la casa”, revelando parte del diálogo que tuvieron una vez conocida su salida.

El capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, se refirió a la salida de Michael Clark, quien este jueves oficializó su renuncia a la presidencia de Azul Azul.

En la previa del clásico contra Universidad Católica, el experimentado volante valoró la gestión del ahora ex directivo y le deseó lo mejor de cara al futuro.

Uno de los aspectos que tocó el mediocampista fue “ordenar la casa“, recordando una frase que se dio antes de su regreso a la institución el 2024.

“Le agradecemos su gestión. Yo estando fuera del club, me quedó para siempre grabado algo que escuché: Que él venía a ordenar la casa. Muchos nos reíamos, pero eso fue lo que hizo y hoy el club está muy sólido económica y deportivamente“, indicó.





El sincero comentario de Marcelo Díaz por futuro de Azul Azul

Díaz reveló parte del diálogo que tuvo con Clark una vez conocida su decisión. “Se lo dije personalmente: que ahora le toque disfrutar de su familia y estar tranquilo en su casa, que se preocupe de las cosas realmente importantes que es la familia”, sostuvo.

Consultado por el futuro de Azul Azul, el bicampeón de América fue sincero y afirmó que “no me incumbe lo que suceda en nuestro directorio”.

“El martes (28 de abril) entiendo hay una junta y ahí sabremos quién es nuestro nuevo presidente y quién liderará el club”, agregó.