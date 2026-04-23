FIFA e Italia responden propuesta de reemplazar a Irán en Mundial: Idea fue impulsada por Donald Trump

Las especulaciones de que la Azzurra podía entrar a la cita planetaria generaron gran revuelo. Sin embargo, en el propio país rechazaron la iniciativa.

Gran revuelo causaron los rumores de que Italia podría jugar el Mundial 2026, esto por una posible baja de Irán por sus conflictos con Estados Unidos.

La idea vino desde el el gobierno norteamericano, con el presidente Donald Trump mandando un intermediario para que le pida a la FIFA el incluir a la Azzurra, elenco que cayó en el repechaje europeo contra Bosnia.

De hecho, Paolo Zampolli, enviado especial del mandatario, declaró al Financial Times: “Confirmo que le he sugerido a Trump y (Gianni) Infantino que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo”.

El principal argumento para colocar a La Nazionale en la cita planetaria es su historia, consiguiendo cuatro trofeos y alcanzando en otras dos oportunidades el segundo lugar.





Rechazan idea de incluir a Italia en el Mundial 2026

La propuesta generó el rechazo de la FIFA y de la propia Italia, donde afirmaron que no pretenden aceptar el llegar de esta manera al certamen.

Según consignó la BBC, el ente rector del fútbol no tiene contemplado que sea la Azzurra la que eventualmente se quede con el cupo de Irán.

En ese punto, Andrea Abodi, ministro de Deportes del país comentó: En primer lugar, no es posible; en segundo lugar, no es apropiado. La clasificación se hace en el terreno de juego”.

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Italiano, Luciano Buonfiglio, manifestó su descontento con la iniciativa y recalcó: “Para ir al Mundial, hay que ganárselo”.

Fixture de Irán el Mundial 2026

Grupo G: