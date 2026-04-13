Escándalo en Bolivia: Moreno Martins anota doblete y se lo dedica a DT que lo dejó fuera del repechaje

El histórico ariete arremetió contra el entrenador Óscar Villegas, afirmando que fue el responsable de la no clasificación de La Verde al Mundial 2026.

Guerra desatada en Bolivia. Marcelo Moreno Martins volvió a generar ruido al disparar con todo al actual entrenador de la Selección, Óscar Villegas.

El histórico delantero anotó un doblete en la victoria 2-1 de Oriente Petrolero ante Gualberto Villarroel por la liga local, tantos que se los dedicó al estratega que no lo convocó para el repechaje de Mundial 2026.

Una vez terminado el cotejo, el ariete de 38 años arremetió con todo y comentó: “Primero, para la hinchada de Oriente que se merecía una victoria, la entrega de todos mis compañeros fue impresionante. Los dos goles fueron para Villegas. Para ti, papá”.





El duro dardo de Moreno Martins a DT de Bolivia

Moreno Martins no se quedó ahí y apuntó: “Los goles son los que te dan la victoria y fue lo que se necesitó en el repechaje”.

“Soy una leyenda del fútbol boliviano e internacional, con 17 años de selección; la oportunidad me la tenía que dar. Yo hice lo posible y me sacrifiqué para estar ahí”, agregó.

El mítico atacante insistió en que “solo digo que se equivocó, la culpa es de él (Villegas). Teníamos que estar en el Mundial, los jugadores lo entregaron todo. Ahora hay que esperar para ver si lo echan o no”.

Cabe recordar que el delantero dejó el retiro para estar en el repechaje rumbo a la cita planetaria, aunque finalmente no fue considerado por el cuerpo técnico.

Bolivia quedó sin chances de ir al Mundial luego de perder 2-1 contra Irak el pasado 31 de marzo.

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