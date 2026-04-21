Trump anuncia extensión de la tregua con Irán: Ejército de EEUU “continúa con el bloqueo”

El mandatario estadounidense declaró que “se nos ha pedido que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes que extiende la tregua con Irán, cese al fuego que debía expirar durante la tarde de esta jornada.

A través de su cuenta de TruthSocial, el mandatario estadounidense escribió que “debido a que el gobierno de Irán está seriamente dividido, lo cual no es inesperado, y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif, se nos ha pedido que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada“.

Junto a lo anterior, señaló que “continuara con el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permaneciera preparado y capacitado”.

Finalmente, el presidente de EEUU indicó que “prorrogaría el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y se concluyan las conversaciones, de una forma u otra“.

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