Cámara aprueba proyecto de “Escuelas Protegidas” del gobierno: Esto es lo que viene ahora

La normativa que apunta a fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales ahora será remitida al Senado para su segundo trámite legislativo.

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó este martes el proyecto que “establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa”. Ahora deberá ser revisada por el Senado en su segundo trámite legislativo.

Conocido también como plan “Escuelas Protegidas”, la iniciativa impulsada por el gobierno fue aprobada en general por 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones.

¿Qué dice el proyecto de “Escuelas Protegidas”?

El texto, vale recordar, permite a los sostenedores incorporar en sus reglamentos internos la medida de revisar mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes, excluidas sus vestimentas.

Si tras esta revisión “se hallaren elementos” como los descritos en la norma, los establecimientos comunicarán el hecho de inmediato a los padres y apoderados del estudiante, así como a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones de Chile.





El proyecto también declara que “afectan gravemente” la convivencia escolar los actos cometidos por estudiantes para impedir la realización de clases o que tengan como consecuencia directa la interrupción total o parcial de estas, o la suspensión de actividades académicas.

Asimismo, los reglamentos internos deberán contener prohibiciones de vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial, así como de accesorios o vestimentas que promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley.