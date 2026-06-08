Así cayeron los “Piratas del sur”: Mafia operaba robando recursos marinos en Valdivia

55 individuos que se dedicaban a extraer y robar desde empresas y embarcaciones los recursos marinos fueron detenidos.

La Policía de Investigaciones (PDI) logró desbaratar a los “Piratas del sur” una organización que operaba en la ciudad de Valdivia.

Se trata de 55 individuos que resultaron detenidos y que se dedicaban a extraer y robar desde empresas y embarcaciones los recursos marinos.

Las diligencias realizadas por el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos (SII) determinaron que en los últimos dos años estas mafias que dañan al medioambiente y la salud pública han evadido impuestos por más de 6 mil millones de pesos.