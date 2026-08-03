“Abandono parental”: Rosario Bravo no aguantó y respondió a críticas por nuevo video con su marido

En el registro aparece la locutora con su marido sonriendo de manera cómplice a una cámara. Sin embargo, los “haters” llegaron en masa para criticar la diferencia de edad entre ambos.

Fiel a su estilo, Rosario Bravo acudió hasta la sección de comentarios de una de sus publicaciones en Instagram para enfrentar una serie de desubicados comentarios que internautas dedicaron a su marido.

Todo surgió por un video que publicó la influencer en el que aparece en compañía de Carlos Caorsi, su esposo 28 años mayor, y en el que se ven sentados en una mensa y sonriendo de manera cómplice a la cámara.

Si bien se trató de una casual publicación para celebrar su amor, tal como ha ocurrido en otros de sus posts, varios usuarios de Instagram dejaron mensajes haciendo hincapié en la diferencia de edad.

Aunque también recibió docenas de comentarios positivos, varios usuarios de redes sociales apuntaron al médico con escritos como “Qué lindo tu papi”, a lo que Bravo respondió con un “‘El Karma nunca falla’, dice tu perfil”.

“Así luce el abandono parental”, comentó otro, a lo que la locutora radial contestó: “¡Parece que no te han querido nada! Te mando un abrazo amigo”. “Parece el papá”, comentó otro, recibiendo un mensaje de la también enfermera y comunicadora: “¡Pero no lo es!”.





Finalmente, cuando una usuaria le preguntó porqué contestaba a los haters, ella explicó que “una demostración de cariño hace falta a veces para devolver la esperanza entre tanta maldad“.

“Ojalá se ponga de moda subir videos haciéndose cariño (…) ¿no te parece?”, preguntó.

Mira el video a continuación: