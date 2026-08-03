03/ 08/ 2026 18:26

Joaquín Lavín León seguirá en prisión preventiva: Justicia rechazó solicitud para modificar la medida

El exdiputado Joaquín Lavín León continuará en prisión preventiva luego de que el tribunal rechazara la solicitud de su defensa para modificar la medida cautelar. La justicia estimó que su libertad sigue representando un peligro para la seguridad de la sociedad, en el marco de la investigación que enfrenta por presuntos delitos de fraude al fisco y otras irregularidades vinculadas al uso de recursos públicos.