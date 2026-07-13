“Soy entera chana”: Rosario Bravo se lanzó contra seguidores que criticaron romántico video con su marido

La influencer se tomó el tiempo de responder a comentarios que la criticaban por compartir un video de Instagram donde aparece besando y abrazando a su marido.

Rosario Bravo encendió un debate en las redes sociales con una romántica publicación junto a su marido, Carlos Caorsi y terminó respondiendo a sus detractores.

La enfermera e influencer de 36 años compartió un video en su cuenta de Instagram donde aparece besando y abrazando al médico, mostrando parte de lo que fue su domingo.

La publicación fue celebrada por muchos de sus seguidores y amigos que festejaron el amor que traspasaba la pareja.





Sin embargo, hubo otros que lanzaron críticas y ácidos comentarios, principalmente cuestionando el propósito de exponer las muestras de amor en público.

“No entiendo esos videos la verdad qué es lo que quiere demostrar” y “dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”, comentaron algunos usuarios.

Ante los críticos comentarios, Rosario Bravo no se quedó en silencio y salió a responder en su mismo Instagram a quienes la cuestionaron por posar junto a su marido.

“¡Buen domingo Isabel! Todo el amor del mundo para ti. Tan fácil tirar veneno“, “soy entera chana”, “a las que no que se dan el tiempo de comentar a alguien que no conocen también se los agradezco”, fueron algunas de sus respuestas.

Rosario Bravo respondió a las críticas