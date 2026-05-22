Esposo de Rosario Bravo revela que su hijo fue clave para realizarse intervención estética: “Me da miedo que te mueras”

Carlos Caorsi, cardiólogo de 64 años, reveló una impactante conversación que tuvo con su hijo sobre su edad.

Carlos Caorsi, esposo de la enfermera e influencer de 36 años, Rosario Bravo, se sinceró sobre su intervención estética más reciente, en entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

El cardiólogo de 64 años reveló la principal razón por la cual se realizó un lifting facial: una particular pregunta que le hizo Salvatore, su hijo de seis años, que lo llevó a reflexionar sobre su edad y apariencia.

Para Caorsi, al mirarse al espejo parecía “alguien exhausto”. Para Bravo, era “un hombre con alma joven atrapado en un cuerpo que se veía agotado”. Y su hijo ya habría comenzado a calcular los años de vida que le quedarían a su padre.

“Hablé con Salvatore y le pregunté ‘¿te molestan mucho porque soy viejo?, y me dijo ‘no, eso no me importa. Me da miedo que te mueras ‘”, compartió el médico.

Caorsi decidió asistir a la consulta del cirujano Héctor Valdés, a quien le pidió “verse descansado”. La intervención que le realizó duró alrededor de nueve horas y tras unas semanas de recuperación, vio resultados.

“Pidió fotos de cuando era más joven. Ahora me reconozco como era años atrás“, comentó el cardiólogo, que además contó que está “haciendo deporte cuatro o cinco días a la semana. Me siento bien y quiero que el cuerpo dure “.





Rosario Bravo sobre la intervención estética de su marido Carlos Caorsi

Rosario Bravo reveló su impresión sobre el procedimiento que se realizó su marido: “Al principio fue impactante porque estaba súper inflamado, entonces se veía rarísimo. Me costó acostumbrarme al principio.

“Ahora veo las fotos de antes y digo ‘uy, que se veía cansado, como triste’. Ahora esto le dio mil años de vida“, agregó. “Carlos se siente en una nueva era”.

Sin embargo, este cambio no fue del todo agradable: “La gente se burló. Lo imitaron con scotch en la cara. Lo que ninguno sabía es el proceso real detrás de que un hombre de 64 años decida refrescar su cara“.

Respecto a la opinión de su hijo sobre el lifting facial, la influencer compartió que “ahora cree que su papá tiene 40 años. Ya no pregunta cuánto falta para que se muera. Simplemente lo ve joven, y eso basta para él”.