Fuerte sismo sacudió a la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró a las 17:08 horas de este viernes 22 de mayo en la región de Antofagasta.

Un sismo de 4,0 sacudió este viernes 22 de mayo a la zona norte del país, concretamente a la región de Antofagasta.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 17:08 horas y se localizó a 19 kilómetros al oeste de San Pedro de Atacama.

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 111 kilómetros.