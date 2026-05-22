¡La Divina Comida está de vuelta! Esta es la fecha, horario e invitados del nuevo capítulo

Dos duplas sumergirán a sus invitados en una auténtica experiencia brasilera y mexicana. Acá te contamos todos los detalles.

Este sábado 23 de mayo, La Divina Comida vuelve con todo a las pantallas de Chilevisión con un capítulo imperdible para conmemorar 10 años al aire.

El programa vuelve con un formato inédito que consiste en duplas que competirán por ser los mejores cocineros y anfitriones de la noche.





Fecha, horario e invitados de La Divina Comida

Al respecto, el capítulo contará con dos duplas: José Miguel Viñuela junto a Alejandro Arriagada y Paty Cofré junto a Mauricio Flores.

Con dos noches de grabación en un mismo capítulo, Viñuela y Arriagada se encargarán de traer a sus invitados a una especial noche brasileña.

Por su parte, Cofré y Mauricio Flores estarán a cargo de sumergir a sus invitados en una noche con temática mexicana.

El nuevo capítulo de La Divina Comida se emitirá este sábado 23 de mayo después de CHV Noticias y podrás verlo a través de las pantallas de Chilevisión, su señal online y la app MiCHV.

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